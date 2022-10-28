الرئيس عون : أردت تغيير حاكم مصرف لبنان منذ بداية ولايتي، ولكن لم يكن لدي ثلثا أعضاء الحكومة لأتمكن من ذلك – موقع قناة المنار – لبنان
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October 28 2022 - 00:42
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الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله تحدث في افتتاح معرض سوق أرضي الذي تنظمه مؤسسة جهاد البناء الإنمائية
السيد نصرالله: ما جرى في ملف ترسيم الحدود البحرية هو انتصار كبير جدا للبنان كدولة وشعب ومقاومة وله نتائج ودلالات مهمة
السيد نصرالله: أعلن انتهاء كل التدابير والاستنفارات الاستثنائية التي أعلنتها المقاومة بعدما استكمل ملف الترسيم
السيد نصرالله: ملف الترسيم ليس معاهدة دولية ولا ينطوي على تطبيع مع إسرائيل التي أقرت بعدم حصولها على أي ضمانات أمنية
السيد نصرالله: اليوم أنجز لبنان مرحلة مهمة في تاريخه ستضعه أمام مرحلة جديدة وأي كلام عن تطبيع هو تجنٍ لا أساس له
السيد نصرالله: حزب الله بكل مؤسساته وكوادره يضع نفسه بتصرف وزارة الصحة اللبنانية في مواجهة وباء الكوليرا
السيد نصرالله: معرض أرضي هو محاولة مساعدة من قبل مؤسسة جهاد البناء للعائلات المنتجة للمنتوجات الزراعية والحرفية
السيد نصرالله: نتطلع إلى بلد منتج ويجب عدم ربط اقتصادنا بالخدمات والغاز والنفط وعلى الدولة مساعدة المزراعين والصناعيين
السيد نصرالله: كل التحايا للمقاومين والشهداء في الضفة وإلى عرين الأسود وكتيبة جنين الذين يهزون كيان العدو على مدى أسابيع
السيد نصرالله: مقاومة الضفة الغربية تدعو إلى الأمل بتغيير المعادلات بالنسبة للشعب الفلسطيني
السيد نصرالله: نتقدم بأحر التعازي من الإمام الخامنئي والمسؤولين والشعب الإيرانيين بضحايا جريمة شيراز الإرهابية
السيد نصرالله: جريمة شيراز يجب أن تكون سببا لمزيد من الوعي والبصيرة لدى شعوب منطقتنا ولا سيما إيران
السيد نصرالله: داعش أدت وظيفتها في سوريا والعراق واليوم لديها وظيفة أميركية تؤديها من خلال موقعها في أفغانستان
رئيس الجمهورية العماد ميشال عون: إنجاز ملف ترسيم الحدود البحرية الجنوبية عمل تقني ليست له أي أبعاد سياسية
الوفد اللبناني سلم رئيس الجمهورية المستند الرسمي لتسلم هوكشتاين رسالة عون بالموافقة على الصيغة النهائية لمفاوضات الترسيم
الرئيس عون: أنا على وشك توقيع مرسوم قبول استقالة الحكومة وسأعطي حكومة ميقاتي فرصة حتى نهاية ولايتي
عون: سوريا لا تضع شروطا لعودة النازحين أما المجتمع الدولي فيرفض بل يريد دمجهم بالشعب اللبناني
المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان: اتفاق الترسيم تحول تاريخي لصالح لبنان وكسر استراتيجي لهيمنة الاحتلال
حكومة العدو تصادق على اتفاقية الترسيم البحرية مع لبنان ورئيس الوزراء يوقع على الاتفاقية بحضور الطاقم المفاوض في القضية
الرئيس الأميركي جو بايدن: أميركا ستستمر في العمل كوسيط كي يفي الطرفان بالتزاماتهما وينفذا اتفاق ترسيم الحدود البحرية
جيش العدو الإسرائيلي يعلن مشاركة وحدات منه في إنزال جوي بالمظلات في البحرين ضم قوات بحرانية وإماراتية
وزير الخارجية الإيراني: لن نسمح أن تكون مصالحنا وأمننا ألعوبة بأيدي الارهابيين والأجانب الذين يتدخلون في شؤون البلاد
رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية: ضمان الأمن والحفاظ على أرواح وأموال الشعب يأتي ضمن أولويات القوات المسلحة
الرئيس نبيه بري يبرق للإمام الخامنئي ولرئيس مجلس الشورى الإيراني معزيا بضحايا الإعتداء الإرهابي في مدينة شيراز
بري: المجزرة مدانة بكل المقاييس الأخلاقية والقانونية والشرعية والإرهاب لا دين له أو طائفة
الخارجية اللبنانية تدين الهجوم الإرهابي على شاه جراغ وتدعو لمعاقبة المسؤولين عن هذا العمل الإجرامي المرفوض
نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى: الأعمال الارهابية المتنقلة بين الدول الإسلامية تستدعي التعاون لاجتثاث الإرهاب
حركة أمل تدين بشدة الإعتداء الإرهابي في شيراز: على المجتمع الدولي السعي الجدي لمحاسبة الجماعات الإرهابية التكفيرية
المكتب السياسي لأنصار الله: هجوم شيراز الإجرامي محاولة يائسة من أميركا و"إسرائيل" لزعزعة أمن واستقرار إيران
مجلس النواب العراقي يصوت بالأغلبية على منح الثقة لحكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين: الغرب يدعي التحضر لكنه يغير قواعد اللعبة وقاد انقلابا في أوكرانيا وقتل قاسم سليماني
بوتين: الغرب يراهن على السيطرة على العالم وهذه لعبة خطرة وسيضطر للحديث بشأن المستقبل في نهاية المطاف
بوتين: يجب التفكير في تغيير هيكل مجلس الأمن الدولي لكي يعكس التنوع في العالم
إيطاليا: قتيل و4 جرحى في حادث طعن في مركز تجاري قرب ميلانو
الرئيس عون : أردت تغيير حاكم مصرف لبنان منذ بداية ولايتي، ولكن لم يكن لدي ثلثا أعضاء الحكومة لأتمكن من ذلك
منذ 3 ساعة
27 October، 2022
الرئيس عون
التعليقات
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