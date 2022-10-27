حركة حماس تدين الهجوم على مزار ديني جنوب إيران

أدانت حركة المقاومة الإسلامية “حماس” بشدّة الهجوم الذي استهدف مزاراً دينياً، في محافظة شيراز جنوب إيران، وخلّف عدداً من الضحايا والجرحى.

وأعربت الحركة في تصريح صحفي، اليوم الخميس، عن خالص التعازي والمواساة للجمهورية الإيرانية الإسلامية قيادة وشعباً، ولعائلات الضحايا، سائلةً الله تعالى الرّحمة للضحايا والشفاء العاجل للمصابين.

وكانت وسائل إعلام إيرانية قد أفادت بأنّ هجومًا إرهابيًا نفذه 3 أشخاص في مزار ديني بمدينة شيراز، خلف حوالي 15 شهيدًا وعشرات الإثابات.

وأشارت إلى أنّ الأمن الإيراني اعتقل اثنين من المسلحين المشاركين في إطلاق النار في مزار شاه شراغ. ولفتت إلى أن المسلحين دخلوا بسيارة إلى مدينة شيراز وفتحوا النار على الزوار والخدّام في المرقد الديني، كما أوضحت أن منفذي العملية الإرهابية على مزار شيراز هم إرهابيون متطرفون من جنسية غير إيرانية.

المصدر: وكالة شهاب