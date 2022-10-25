الرئيس عون أعلن بدء أعمال لجان “اكاديمية الانسان للتلاقي والحوار”: قيمة مضافة للبنان وللعالم

أعلن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بدء أعمال اللجان المنبثقة من “اكاديمية الانسان للتلاقي والحوار”، وهي اللجنة الاكاديمية، اللجنة الهندسية والتقنية، اللجنة المالية، اللجنة القانونية، اللجنة الدبلوماسية، اللجنة الاعلامية والعلاقات العامة.

جاء ذلك في احتفال أقيم بعد ظهر اليوم في القصر الجمهوري في بعبدا، حضره وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بوحبيب، والوزيران السابقان سليم جريصاتي ومنصور بطيش، والنائب السابق أمل أبو زيد، إضافة الى “لجنة التنسيق لانشاء اكاديمية الانسان للتلاقي والحوار” التي يرأسها وزير الخارجية، وأعضاء اللجان المذكورة، ورئيس بلدية الدامور شارل غفري وأعضاء المجلس البلدي.

وبالمناسبة، قال الرئيس عون “نأمل أن تحمل المرحلة القادمة زخماً في الانتقال الى المراحل التنفيذية لتأسيس الاكاديمية، لما تشكله من قيمة مضافة للبنان وللعالم بأسره، الذي يجب أن يسير باتجاه التلاقي لا التباعد، والحوار بدلاً من لغة التهديد والحروب، والتعرف على الآخر بدل الانكماش والتقوقع والمعاداة”.

وأضاف الرئيس عون “الحوار هو لغة الانسان، واكاديمية الانسان انبثقت فكرتها من ضرورة مأسسة الحوار بين الثقافات، والحضارات، والأديان، والتيارات الفكرية والفلسفية والروحية، ومن أهمية التخصص الاكاديمي في المجالات التي تحتضنها الاكاديمية”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام