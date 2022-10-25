باسيل: الرئيس عون دخل التاريخ قبل أن يدخل بعبدا.. ومن يراهن على إتعابنا يضيع الوقت

رأى رئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل “أننا نقترب اكثر من الفراغ”، وتابع “نقول لمن يراهن على الوقت والانهاك واتعابنا، فهذا الامر لن يتحقق وهم يضيعون الوقت على اللبنانيين”.

وأضاف باسيل “نحن ندعو للحوار لأننا جديون واي دعوة حوارية من الخارج او من الداخل كدعوة رئيس المجلس النيابي نتعاطى معها من حيث المبدأ بإيجابية”، وتابع “من يظن أن حكومة تصريف الأعمال ستتولى صلاحيات الرئاسة هو مخطئ”، وقال “لسنا معنيين ولا نريد المشاركة ولن نعطي ثقة، فهم يريدون بالقوة أن يحملونا مسؤوليات”.

وتابع باسيل “نحن على موعد في الثلاثين من هذا الشهر، مع إكمال المسيرة، وندعو التيار والمناصرين الى ملاقاتنا لتوديع الرئيس عون وخروجه من بعبدا عائدا الى الرابية”، واضاف “هو قد دخل التاريخ قبل أن يدخل بعبدا، ومحبوه سيكملون بصناعة المستقبل”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام