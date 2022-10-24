حركة حماس: ندين بشدّة العدوان الصهيوني الذي استهدف محيط مدينة دمشق ونعتبره استمرارا لحرب الاحتلال الهمجية ضدّ أمتنا وشعوبها – موقع قناة المنار – لبنان
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October 24 2022 - 19:38

حركة حماس: ندين بشدّة العدوان الصهيوني الذي استهدف محيط مدينة دمشق ونعتبره استمرارا لحرب الاحتلال الهمجية ضدّ أمتنا وشعوبها

منذ 57 mins 24 October، 2022
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