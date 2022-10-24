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October 24 2022 - 08:56

جلسة نيابية رابعة اليوم لانتخاب رئيس للجمهورية في لبنان

منذ 60 mins 24 October، 2022
مجلس النواب اللبناني
لبنان

يعقد مجلس النواب اللبناني اليوم الاثنين رابع جلساته المخصصة لانتخاب رئيس الجمهورية وسط جدل سبَّبه إصرارُ اطراف سياسية على طرح مرشحْ تحدي في مقابل دعوات للحوار من أجل التوافق على اسم الرئيس العتيد.

ومن غير المتوقع حصول مفاجآت في جلسة اليوم، علماً ان بعض الجهات تلعب لعبة الارقام في الزيادة أو النقصان دون الوصول الى النتيجة المطلوبة.

وقد شهدت الجلسة السابقة إطلاق اتهامات لبعض النواب و الكتل تارة بتطيير جلسات الانتخاب أو إفشال جمع ما يسمَّى بنواب المعارضة لدعم النائب ميشال معوض كمرشح لها.

المصدر: قناة المنار

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