الدفاع الروسية: تدمير مستودع كبير لوقود الطائرات يحتوي على أكثر من 100 ألف طن في مقاطعة تشيركاسي بوسط أوكرانيا – موقع قناة المنار – لبنان
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October 23 2022 - 15:36

الدفاع الروسية: تدمير مستودع كبير لوقود الطائرات يحتوي على أكثر من 100 ألف طن في مقاطعة تشيركاسي بوسط أوكرانيا

منذ 10 mins 23 October، 2022
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