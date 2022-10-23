الرئيس عون يكلف بو صعب متابعة ملف الترسيم البحري مع سوريا

كلف رئيس الجمهورية العماد ميشال عون نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب متابعة ملف الترسيم البحري مع سوريا.

الرئيس عون أطلع من بو صعب على آخر التطورات المتعلقة بالترتيبات الرسمية المتخذة لترسيم الحدود البحرية الجنوبية ، والزيارة المرتقبة للموفد الاميركي اموس هوكشتاين الذي سيسلم خلالها رئيس الجمهورية الرسالة الموقعة رسمياً من الولايات المتحدة تمهيداً للقاء الذي سيعقد في الناقورة.

وكان الرئيس عون قد قلد بو صعب وسام الارز الوطني من رتبة ضابط اكبر تقديراً لعطاءات الاخير الوطنية ودوره في مسار المفاوضات الاخيرة لترسيم الحدود البحرية الجنوبية.

ياتي ذلك بعد اتصال اجراه رئيس الجمهورية اللبنانية قبل ايام برئيس الجمهورية العربية السورية بشار الاسد تناول العلاقات الثنائية وملف ترسيم الحدود البحرية بين البلدين.

المصدر: قناة المنار