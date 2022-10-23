جماهير نابلس تستعد لتشييع جثمان الشهيد تامر الكيلاني أحد مقاتلي عرين الأسود الذي ارتقى في عملية اغتيال نفذها الاحتلال بالبلدة القديمة بنابلس (قناة الاقصى) – موقع قناة المنار – لبنان
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October 23 2022 - 12:34
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رئاسة الجمهورية: لا صحة إطلاقاً لما ينشر عن عزم رئيس الجمهورية إصدار مرسوم قبول استقالة الحكومة
رئاسة الجمهورية: هذه المعلومات تندرج في إطار التشويش المتعمد والإساءة الممنهجة لموقع الرئاسة وشخص الرئيس
الرئيس نبيه بري أمام زواره: لن أقف مكتوف اليدين إزاء استمرار تعثّر انتخاب رئيس للجمهورية لأن البلد لم يعد يحتمل
بري: بعد انتهاء المهلة الدستورية لانتخاب الرئيس سأسعى لاستمزاج آراء الكتل النيابية وقادة الأحزاب حول الدعوة لحوار مفتوح
بري: الحوار الذي أسعى إليه يأتي تحت عنوان تأمين أوسع تأييد نيابي لانتخاب رئيس توافقي
بري: لا أتدخل من قريب أو بعيد في تشكيل الحكومة وأواكب عن كثب ما آلت إليه المشاورات في هذا الخصوص
الشيخ نبيل قاووق: تدخلات السفارتين الأميركية والسعودية أنتجت المزيد من التعقيد والتعطيل لمسار انتخاب رئيس الجمهورية
البطريرك بشارة الراعي: مجلس النواب مؤتمن على انتخاب رئيس وتحركات النواب في جلسات الانتخاب مسرحية لا تخلو من "المزاجية"
معلومات المنار: مطار بيروت ومرفأ بيروت يعملان على المولدات منذ أيام ووزير الأشغال يطلب الإسراع بتأمين كهرباء الدولة
وزير الصحة يجول في محافظتي البقاع وبعلبك ـ الهرمل للاطلاع على الوضع الوبائي وإجراءات الاستجابة لتفشي الكوليرا
الوزير فراس الأبيض: عدد إصابات الكوليرا التي تحتاج للمستشفيات في عرسال والبقاع لا يزال قليلاً والمطلوب الوقاية
قوات الاحتلال تغتال أحد مقاتلي مجموعة عرين الأسود الشاب تامر الكيلاني بانفجار عبوة ناسفة مزروعة على دراجة نارية في نابلس
مجموعة عرين الأسود تنعى الكيلاني: كان أحد أشرس مقاتلينا ونعد جنود الاحتلال برد قاس وموجع على عملية الاغتيال
كتائب شهداء الأقصى تنعى الكيلاني : نؤكد وقوفنا مع رفاق دربنا في نابلس وجنين على طريق المقاومة حتى تحرير كامل فلسطين
حركة الجهاد الإسلامي تنعى الكيلاني: جريمة الاغتيال ستتحول إلى نار تتصاعد ولن تتوقف بوجه جنود الاحتلال وقطعان المستوطنين
لجان المقاومة في فلسطين تنعى الكيلاني: لا خيار أمام شعبنا سوى تصعيد المقاومة والثورة في وجه العدو وقطعان مستوطنيه
وزارة الصحة الفلسطينية: ارتفاع حصيلة الشهداء منذ بداية العام إلى 177 بعد ارتقاء الشهيد تامر الكيلاني
سانا: دوي انفجارات داخل القاعدة الأميركية في حقل العمر النفطي بريف دير الزور إثر استهدافها بطائرة مسيرة مجهولة
ولي العهد السعودي يبلغ الرئيس الجزائري في اتصال هاتفي اعتذاره عن حضور القمة العربية مطلع الشهر المقبل "لأسباب صحية"
الرئيس الصيني شي جينبينغ عقب فوزه بولاية ثالثة على رأس الحزب الشيوعي: لا يمكن فصل تطور الصين عن العالم والعالم بحاجة لها
جماهير نابلس تستعد لتشييع جثمان الشهيد تامر الكيلاني أحد مقاتلي عرين الأسود الذي ارتقى في عملية اغتيال نفذها الاحتلال بالبلدة القديمة بنابلس (قناة الاقصى)
منذ 2 ساعة
23 October، 2022
الشهيد تامر الكيلاني
نابلس
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