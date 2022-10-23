جماهير نابلس تستعد لتشييع جثمان الشهيد تامر الكيلاني أحد مقاتلي عرين الأسود الذي ارتقى في عملية اغتيال نفذها الاحتلال بالبلدة القديمة بنابلس (قناة الاقصى) – موقع قناة المنار – لبنان
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October 23 2022 - 12:34

جماهير نابلس تستعد لتشييع جثمان الشهيد تامر الكيلاني أحد مقاتلي عرين الأسود الذي ارتقى في عملية اغتيال نفذها الاحتلال بالبلدة القديمة بنابلس (قناة الاقصى)

منذ 2 ساعة 23 October، 2022
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