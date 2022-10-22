الجهاد الاسلامي: استمرار العمليات الفدائية يدلل على قدرة رسوخ نهج المقاومة في وجدان الشباب – موقع قناة المنار – لبنان
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October 22 2022 - 20:32

الجهاد الاسلامي: استمرار العمليات الفدائية يدلل على قدرة رسوخ نهج المقاومة في وجدان الشباب

منذ 3 ساعة 22 October، 2022
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