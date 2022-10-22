الجهاد الاسلامي: استمرار العمليات الفدائية يدلل على قدرة رسوخ نهج المقاومة في وجدان الشباب – موقع قناة المنار – لبنان
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October 22 2022 - 20:32
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رئيس الجمهورية العماد ميشال عون يكلف نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب متابعة ملف الترسيم البحري مع سوريا
العماد عون إطلع من بو صعب على تطورات الترتيبات المتخذة لترسيم الحدود رسميا وزيارة هوكشتاين المرتقبة منتصف الأسبوع المقبل
رئاسة الجمهورية: هوكشتاين سيسلم رئيس الجمهورية الرسالة الموقعة رسميا من الولايات المتحدة الاميركية تمهيدا للقاء الناقورة
إعلام العدو: إسرائيل أبلغت الوسيط الأميركي أنها مستعدة لتوقيع اتفاقية الحدود البحرية مع لبنان يوم الأربعاء أو الخميس
وزير الصحة فراس الأبيض خلال جولته في شمال لبنان: يجب علينا ايجاد الحلول للمياه وللصرف الصحي كي لا تتكرر مشكلة الكوليرا
الأبيض: ندرس امكانية إنشاء مستشفى ميداني في ببنين لمنع أي تأخير بوصول المرضى إلى المستشفيات
مجموعة سوريين تعتدي على الطاقم الطبي والمحتويات في مستشفى المنية الحكومي إثر وفاة قريبهم بعد إصابته بالكوليرا
عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب ايهاب حمادة: فتح المدارس أبوابها هذا العام يعد انجازا تربويا في ظل الأزمات القائمة
قناة المنار تدين القرار الكندي بفرض عقوبات على وسائل إعلام إيرانية لا سيما التلفزيون الإيراني
إتحاد الإذاعات والتلفزيونات الإسلامية: القرار الكندي دليل قاطع على زيف شعارات حرية النشر والتعبير التي يتشدق بها الغرب
إعلام العدو يعلن عن إصابة مستوطن بجراح خطيرة في عملية طعن بالقدس المحتلة وجندي في عملية دهس عند معبر الياهو قرب قلقيلية
الصحة الفلسطينية: استشهاد الشاب رابي عرفة رابي متأثراً بجراح أصيب بها برصاصة في الرأس أطلقها جنود الاحتلال عليه بقلقيلية
حركة حماس: عملية القدس تبدد وهم الاحتلال بإمكانية احتواء هذه الانتفاضة في الضفة والقدس وكل محاولات القضاء عليها ستفشل
حركة الجهاد الإسلامي: استمرار العمليات الفدائية يدلل على قدرة رسوخ نهج المقاومة في وجدان الشباب
شركة النفط اليمنية: تحالف العدوان بقيادة أمريكا يحتجز سفينة الديزل (أوسكار) ويمنعها من الوصول الى ميناء الحديدة
وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان: تلقينا رسالة من أميركا وهي تؤكد سعي الجانب الأميركي لتوقيع الاتفاق بسرعة
عبد اللهيان: يجب تسوية اتهامات الوكالة الدولية للطاقة الذرية الموجهة لنا ولن نقدم أي تنازلات للجانب الأميركي
الدفاع الروسية: مقتل نحو 100 جندي أوكراني وتدمير عدد من المدرعات والآليات خلال صد هجماتهم على نقاط عدة في لوغانسك
الدفاع الروسية: قواتنا أحبطت هجمات أوكرانية على دونيتسك ولوغانسك وخيرسون
الخارجية الصينية: نأمل تعزيز العلاقات مع بريطانيا على المسار الصحيح بعد استقالة ليز تراس
الجهاد الاسلامي: استمرار العمليات الفدائية يدلل على قدرة رسوخ نهج المقاومة في وجدان الشباب
منذ 3 ساعة
22 October، 2022
الجهاد الإسلامي
فلسطين المحتلة
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