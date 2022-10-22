الشيخ ملص التقى وفدا من حركة الجهاد الاسلامي

استقبل رئيس “اللقاء التضامني الوطني” الشيخ مصطفى ملص، وفداً من حركة الجهاد الإسلامي في منزله بالمنية، ضم مسؤول ملف اللاجئين في الحركة أحمد المدلل على رأس وفد، بحضور أعضاء من اللقاء ورجال دين.

وعرض المدلل أمام الحضور واقع الحال في فلسطين عموماً وقطاع غزة خصوصاً لجهة الجهوزية العسكرية وتراكم عوامل الردع في وجه العدو الإسرائيلي، وقال “لم يعد بإمكان العدو الإسرائيلي تجاوز خطوط واقع الحال الناشئة حالياً في ظل قدرة المقاومة الفلسطينية على أخذ المبادرة في وجه أي تجرؤ من قبل العدو”، مضيفاً “حالة الردع القائمة في القطاع إمتد أثرها الى مناطق الضفة الغربية، في ظل تراجع مفاعيل التنسيق الأمني بين السلطة الفلسطينية والكيان أمام إرادة الإشتباك المباشر مع العدو، وتحسن قدرة المقاومين على ضرب العدو بشكل يومي وفعال”.

وأشار المدلل الى “ضرورة توحيد الجبهات وتفعيل وتطوير السياسات الإعلامية في سبيل إيصال الصورة الحقيقية التي تؤكد تراجع قدرات العدو الإسرائيلي وتلاشي قوته أمام إرادة الشعب الفلسطيني”.

من جهته، رحب ملص بالمدلل والوفد المرافق له، وأثنى على “دور الحركة في التصدي لغطرسة الإحتلال وكسر هيبته”، مشيداً “بالعمل البطولي الذي تقوم به الحركة والهادف الى تحرير كامل التراب الفلسطيني”، وقال “تتميز حركة الجهاد الإسلامي بأنها تحمل المشروع الصحيح الرافض لكل تسوية على حساب كل حبة تراب من فلسطين، وتمثل الحركة ما نراه صحيحاً في الفعل والقول توصلاً للتحرير الكامل وإسترجاع كل حقوق الشعب الفلسطيني”.

وراى الشيخ ملص ان “إنتصارات المجاهدين في غزة شكلت حافزا اساسيا لكل متردد في ما خص القدرة على تحقيق الإنتصارات وهزيمة العدو، وإمكانية زوال الإحتلال عن كل فلسطين، كما أن كل عملية إشتباك تحصل في الضفة الغربية هي إنعكاس حقيقي للنتائج العظيمة المتحققة في قطاع غزة لجهة تنامي الإيمان بالقدرة والمبادرة على إيقاع أشد الخسائر في جسد هذا العدو”.

ودعا الى “توحيد الجهود وتثبيت آلية عمل مشتركة في سبيل حماية الذاكرة الفلسطينية في ضمير كل اللبنانيين، والتصدي لكل المشاريع المعادية والهادفة الى نزع قضية فلسطين من وجدان الأمة بكل تنوعها”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام