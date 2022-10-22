فيديوغراف | “الفلسطيني الجديد”.. ماذا أرادوا له وكيف أصبح؟

– بعد إنهاء الانتفاضة الثانية دفعت واشنطن وتل أبيب لجعل الاقتصاد الفلسطيني قائماً على الهبات الخارجية
– هذا المشروع أمن هدوءاً نسبياً للاحتلال الإسرائيلي لكن مع مطلع عام 2015 برز جيل فلسطيني جديد
– في 2015 أندلعت “انتفاضة السكاكين” التي عبرت عن اعتراض الجيل الجديد على الواقع الفلسطيني
– عمليات الجيل الجديد راكمت وعياً مقاوماً دفع العدو للنزول إلى الميدان بعد فقدان السلطة السيطرة الأمنية
– في 9 آب الماضي اغتال الاحتلال الشهيد إبراهيم النابلسي في عملية عسكرية كانت صعبة إلى حد ما
– ونجا النابلسي من محاولة سابقة ارتقى فيها رفاقه الشباب محمد الدخيل وأدهم مبروكة وأشرف المبسلط
– ونجا من محاولة ثانية لكن في المرة الثالثة استطاع العدو اغتياله مع رفيقيه الشابين بعد اشتباك لساعات
– ومنذ نحو 10 أيام سطع في سماء مخيم شعفاط وضواحي القدس نجم الشاب الفلسطيني عدي التميمي
– الشهيد عدي التميمي اذل حرفياً جنود الاحتلال عندما أطلق النار من مسافة صفر عند حاجز مخيم شعفاط
– وتمكن التميمي من أن يكون مطارِداً للاحتلال وليس مطارداً حيث نفذ عملية قرب مستوطنة معاليه أدوميم
– وعلى الرغم من كثافة إطلاق النار عليه فإن البطل التميمي أصر على استكمال المواجهة حتى الشهادة
– لكن التميمي لم يخفت نجمه بل تحول لإيقونة أزعجت الاحتلال وستكون حافزاً للشباب الفلسطيني من بعد
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المصدر: موقع المنار