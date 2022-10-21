وزير الصحة يعلن السبب الرئيسي لانتشار الكوليرا واجراءات الوزارة

زار وزير الصحة في حكومة تصريف الاعمال فراس ابيض قصر بعبدا ووضع رئيس الجمهورية في آخر التطورات المتعلقة بوباء كوليرا والاستعدادات التي تقوم بها وزارة الصحة للحد من انتشاره.

وقال انه يتم تحضير القطاع الصحي في حال طرأت زيادة في عدد الاصابات، والعمل على تأمين كمية كبيرة من اللقاحات المضادة لهذا الوباء للحد من انتشاره كما على تأمين الطاقة الكهربائية لمحطات ضخ وتكرير المياه.

واعلن أن السبب الرئيسي لانتشار الكوليرا في لبنان هو تلوث بعض مصادر المياه نتيجة توقف محطات الضخ والتكرير عن العمل بسبب انقطاع التيار الكهربائي، كما اعتماد البعض على ري المزروعات بمياه ملوّثة.

وقال الابيض كان هناك اهتمام من قبل الرئيس عون بالتعرف على اسباب هذا الانتشار والاجراءات التي تتخذها وزارة الصحة والوزارات الاخرى للحد منه، ولتحضير القطاع الصحي في حال طرأت زيادة في اعداد الاصابات. واطلعت فخامته على الاجراءات المتخذة للحد من انتشار هذا الوباء، خصوصاً في ما يتعلق بتأمين المياه النظيفة للجميع إن كان للبنانيين او للنازحين، كما في ما يتعلق بموضوع معالجة مياه الصرف الصحي والمياه المبتذلة. كما تم التطرق الى موضوع تأمين اللقاح المضاد للكوليرا. وقد تلقى لبنان وعدا بتأمين جرعة اولية من هذا اللقاح خلال فترة اسبوع الى عشرة ايام..