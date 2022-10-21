الدفاع الروسية: إحباط محاولات هجوم أوكرانية على عدة محاور – موقع قناة المنار – لبنان
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October 21 2022 - 15:38

الدفاع الروسية: إحباط محاولات هجوم أوكرانية على عدة محاور

منذ 2 ساعة 21 October، 2022
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