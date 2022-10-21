باكستان.. عمران خان خارج أي منافسة انتخابية أو تولي مناصب عامة

أعلنت لجنة الانتخابات الباكستانية الجمعة، أن رئيس الوزراء السابق عمران خان، غير مؤهل للمشاركة في أي انتخابات مقبلة أو تولي أي منصب عام.

وأعلن محامي خان، عمران جوهر أن رئيس الوزراء الباكستاني السابق مُنع من الترشح لأي منصب سياسي لمدة خمس سنوات، بعد أن قضت لجنة الانتخابات في البلاد أنه ضلل مسؤولين بشأن هدايا تلقاها أثناء تواجده في السلطة.

وقال المحامي “أعلنت لجنة الانتخابات في باكستان أن عمران خان متورط في ممارسات فاسدة”، مضيفاً “سنطعن في ذلك أمام محكمة إسلام آباد العليا في الوقت الحالي”.

المصدر: روسيا اليوم