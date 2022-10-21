الخليل اعلن تسديد جزء من مستحقات الضمان

استقبل وزير المال في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر ومدير عام الضمان الاجتماعي محمد كركي وذلك لمتابعة ما اتفق عليه سابقاً بشأن تسديد جزء من مستحقات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والبالغة قيمته 400 مليار ليرة لبنانية مخصصة لفرعي المرض والأمومة.

وقد أعطى الخليل تعليماته “لتسديد هذا المبلغ فوراً اعتباراً من مطلع الأسبوع المقبل نظراً للحاجة الملحة في ظل الأوضاع الراهنة صحياً واجتماعياً”.

وقد أبدى الأسمر وكركي “ارتياحاً لخطوة الوزير الخليل خصوصاً وان مؤسسة الضمان الاجتماعي تشكل صمام أمان اجتماعي تغطي بتقديماتها ثلث الشعب اللبناني وتستحق الأولوية في الدعم اللازم لها”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام