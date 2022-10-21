الخارجية الروسية: قوات كييف تزرع الألغام على الطرق بين المناطق السكنية

أكد نائب رئيس الوفد الروسي لدى الأمم المتحدة قسطنطين فورونتسوف، أن”قوات كييف تزرع الألغام على الطرق بين المباني السكنية والعامة في المناطق التي لا تزال تسيطر عليها”.

وقال فورونتسوف خلال اجتماع اللجنة الأولى للجمعية العامة: “القوات الأوكرانية تعمد إلى زرع الألغام على جوانب الطرق بين المناطق السكنية والمسارات الريفية والجسور والسدود والمناطق المحيطة بالمباني السكنية حيث يوجد أطفال ومؤسسات تعليمية وطبية”.

ووفقا له، نتيجة لذلك يعاني المدنيون من أوضاع صعبة، ويقوم نظام كييف وفقا لسيناريو مسبق باتهام الجيش الروسي بضربات عشوائية مفترضة وقتل السكان المدنيين.

وأشار نائب رئيس الوفد الى أنه، “منذ نهاية يوليو، في وسط دونيتسك وضواحيها كان يتم وضع الألغام المحظورة المضادة للأفراد “بيتال” باستمرار، وهي محظورة بموجب اتفاقية حظر الألغام المضادة للأفراد، وأوكرانيا طرف فيها لكن لا أحد يتحدث عن هذا”.

المصدر: نوفوستي