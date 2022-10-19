بعد اعتقاله بتهمة دعم المقاومة.. السعودية تفرج عن ممثل حماس لديها محمد الخضري

أفرجت السلطات السعودية، اليوم الأربعاء، عن ممثل حركة حماس السابق لديها، محمد الخضري، والذي كان رهن الاعتقال، منذ عام 2019، بتهمة دعم المقاومة.

وقال عضو المكتب السياسي لحركة “حماس” عزت الرشق، عبر “تويتر”، “السلطات السعودية تفرج عن ممثل حماس السابق لديها، د. محمد الخضري؛ وهو الآن على متن الطائرة متجهًا إلى عمّان”.

وأضاف، “الحمد لله، قبل قليل تحدثت مع الأخ أبو هاني؛ وهو على متن الطائرة، ومعنوياته عالية”.

وكانت السلطات السعودية اعتقلت، في شباط/فبراير 2019، فلسطينيين وأردنيين مقيمين على أراضيها، ومن بينهم الخضري.

وتتهم السلطات السعودية هؤلاء، بـ “تقديم الدعم المالي للمقاومة الفلسطينية”؛ بحسب بيان سابق لحركة “حماس”.

وفي أيلول/سبتمبر 2019، أعلنت “حماس”، أن السلطات السعودية اعتقلت الخضري (84 عاما) ونجله هاني؛ ضمن حملة طالت العشرات من الفلسطينيين، يحمل بعضهم الجنسية الأردنية.

وقضت المحكمة الجزائية السعودية، في آب/أغسطس 2021، بالسجن 15 عاما على الخضري، بتهمة “دعم المقاومة”، ضمن أحكام طالت 69 أردنيا وفلسطينيا؛ تراوحت ما بين البراءة والحبس 22 عاما.

وفي كانون الأول/ديسمبر 2021، خفضت محكمة الاستئناف في السعودية حكم حبس الخضري، إلى 3 أعوام.

المصدر: موقع المنار