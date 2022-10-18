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October 18 2022 - 19:00

بدء الجلسة التشريعية واقرار 3 قوانين

منذ 53 mins 18 October، 2022
مجلس النواب اللبناني
لبنان

انطقلت الجلسة التشريعية في مجلس النواب اللبناني الثلاثاء عند الخامسة عصرا وتم اقرار مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 8935 تعديل نص المادة /35/ من الفصل الأول من الباب الثاني من  المرسوم الإشتراعي رقم 102 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (قانون الدفاع الوطني).

كما وتم اقرار مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 8972 تعديل نص المادة السابعة عشرة من القانون رقم 153 تاريخ 17/8/2011 (نظام الكلية الحربية في لبنان).

كذلك تم اقرار مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 9640 ويتضمن طلب الموافقة على إتفاقية قرض مقدم من البنك الدولي بقيمة /150/ مليون دولار أميركي لتنفيذ مشروع الإستجابة الطارئة لتامين إمدادات  القمح ( فقط مواد المشروع ).

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

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