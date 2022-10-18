وصول رئيس مجلس النواب نبيه بري الى المجلس النيابي لترؤس جلسة المجلس لانتخاب أمين سر وثلاثة مفوضين وأعضاء اللجان النيابية، تليها جلسة تشريعية – موقع قناة المنار – لبنان
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October 18 2022 - 12:40
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جلسة لمجلس النواب اللبناني لانتخاب أمين سر و3 مفوضين وأعضاء اللجان النيابية تليها جلسة تشريعية
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وصول رئيس مجلس النواب نبيه بري الى المجلس النيابي لترؤس جلسة المجلس لانتخاب أمين سر وثلاثة مفوضين وأعضاء اللجان النيابية، تليها جلسة تشريعية
منذ 2 ساعة
18 October، 2022
الرئيس بري
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