وصول رئيس مجلس النواب نبيه بري الى المجلس النيابي لترؤس جلسة المجلس لانتخاب أمين سر وثلاثة مفوضين وأعضاء اللجان النيابية، تليها جلسة تشريعية – موقع قناة المنار – لبنان
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October 18 2022 - 12:40

وصول رئيس مجلس النواب نبيه بري الى المجلس النيابي لترؤس جلسة المجلس لانتخاب أمين سر وثلاثة مفوضين وأعضاء اللجان النيابية، تليها جلسة تشريعية

منذ 2 ساعة 18 October، 2022
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