تايوان ردا على تصريحات الرئيس الصيني: سيادتنا خط أحمر ونرفض مبدأ “بلد واحد ونظامين” – موقع قناة المنار – لبنان
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October 16 2022 - 21:26
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نائب الأمين العام حزب الله الشّيخ قاسم: التّجارب في لبنان أثبتت أنّ المقاومة ركيزةٌ أساسيّةُ من ركائز لبنان واستقراره
الشيخ قاسم: بعد توقيع الترسيم ننتقل الى القوانين لحماية الثروة النفطية
النائب رعد:لا نثق بالعدوّ ولن نثق ولذلك لم نعلن موقفنا حتى الآن وبعد توقيعه على الاتفاق سنرى كيف نوّفر الضمانات لتنفيذه
المفتي قبلان: الترسيم أكبر انتصار بلا حرب، وهو نتيجة قوة وطنية كبيرة وعلى رأسها التهديد غير المسبوق للمقاومة
ماكرون يشيد بالإتفاق البحري ويعتبره خطوة مهمة نحو مزيد من السلام والازدهار في المنطقة
الجيش اللبناني: زوارق حربية إسرائيلية معادية اخترقت المياه الاقليمية اللبنانية قبال رأس الناقورة
مقاومون فلسطينيون يستهدفون حاجز الجلمة شمال شرق جنين بوابل من الرصاص وينسحبون بسلام إلى مواقعهم
نادي الأسير: الأسير ناصر أبو حميد المصاب بالسّرطان يفقد القدرة على تناول الطعام
غارات سورية روسية مشتركة تستهدف معسكرات ارهابيي جبهة النصرة بريف حلب الشمالي
المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا غير بيدرسون يصل دمشق الاثنين ويلتقي وزير الخارجية السوري فيصل المقداد
الحشد الشعبي ينطلق بعملية أمنية لدهم وتفتيش وتحرير المناطق الواقعة قرب نهر الزاب في محافظة كركوك
الكويت: صدور مرسوم بإعادة تشكيل الحكومة الجديدة في البلاد برئاسة الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح
الرئيس الإيراني السيد إبراهيم رئيسي: الرئيس الأميركي جو بايدن يحرض على الفوضى والإرهاب والدمار في إيران
السيد رئيسي: العدو يستغل الأحداث لنشر اليأس في المجتمع وعلى المسؤولين معالجة مشاكل المواطنين لإفشال مؤامرات العدو
وزير النفط الإيراني جواد أوجي: تم تدشين أول مصنع إيراني لتكرير النفط في الأراضي الفنزويلية بقدرة 100 ألف برميل يوميًا
مستشار الأمن القومي الأميركي: لا خطط لدى الرئيس بايدن للقاء ولي العهد السعودي على هامش قمة العشرين
أنظمة الدفاع الجوي الروسية تعترض صواريخ أوكرانية استهدفت مقاطعة بيلغورو
وزارة الدفاع الروسية: خلال الـ24 ساعة الماضية تم استهداف وإصابة منشآت الإدارة العسكرية وأنظمة الطاقة الأوكرانية
غازبروم: وضع سقف لأسعار النفط الروسي يشكل خرقا للعقود ما يستدعي وقف الإمدادات بحق الدول التي فرضته
وزارة الدفاع الأرمينية تنفي إطلاق النار على مناطق حدودية مع أذربيجان وتصف الأمر بأنه محاولة لخلق توتر
فرنسا: الشرطة تقمع تظاهرة ضد غلاء المعيشة والمحروقات في باريس وتعتقل عددا من المحتجين
رئيس الاتحاد الأفريقي يدعو إلى وقف إطلاق نار غير مشروط في إقليم تيغراي بإثيوبيا
الأمين العام لمنظمة أوبك: قرار خفض إنتاج النفط الأخير لا يحمل رسالة سياسية والإجماع عليه يؤكد صحته
تايوان ردا على تصريحات الرئيس الصيني: سيادتنا خط أحمر ونرفض مبدأ “بلد واحد ونظامين”
منذ 3 ساعة
16 October، 2022
تايوان
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