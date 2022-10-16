الوزير حمية : نقوم بأشغال التعزيل ورفع النفايات من مجاري المياه ولا بد ان يتكامل الموطنون ومتعهدو رفع النفايات معنا

قال وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال علي حمية عبر حسابه في “تويتر”: “بالرغم من ارتفاع سعر الصرف بما يقارب ٢٨ ضعفا وسعر صفيحة المازوت بما فوق ١٠٠ ضعف! إلا أن فرق متعهدي الوزارة لا زالت تقوم بأشغال تعزيل ورفع النفايات من مجاري المياه. وليكلل عملها بالنجاح، لا بد من أن يتكامل معها المواطنون بحرصهم على عدم رمي النفايات ومتعهدو رفع النفايات برفعها”.

وكان الوزير حمية قال يوم امس في مداخلة مباشرة في نشرة أخبار المنار الرئيسية إن”المياه التي تصب في نهر الغدير لا تنبع من صحراء الشويفات، بل هي امتداد لنهر يجمع تراب وبحص يصل الى الغدير”.

وأضاف الوزير حمية “لن نقف مكتوفي الايدي وورشنا على الأرض ونطلب من الأهالي الكرام عدم رمي النفايات”.

المصدر: قناة المنار+تويتر