الطقس في لبنان غدا غائم جزئيا مع انخفاض في الحرارة ويتحول إلى ماطر

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني أن يكون الطقس غدا غائما جزئيا إلى غائم مع انخفاض بدرجات الحرارة والتي تبقى دون معدلاتها الموسمية كما تنشط الرياح أحيانا مع بقاء الاجواء مهيئة لتساقط أمطار في الفترة الصباحية والمسائية كما يتشكل الضباب على المرتفعات.

وجاء في النشرة الآتي:

الحال العامة: منخفض جوي متمركز جنوب قبرص يؤدي إلى طقس غائم ومتقلب بحيث يبقى تأثيره محدود على لبنان لناحية تساقط الأمطار. (معدل درجات الحرارة لشهر تشرين الأول بين 21 و 29 درجة).

– الطقس المتوقع في لبنان: الأحد: غائم جزئيا إلى غائم بسحب متوسطة ومرتفعة مع ارتفاع بسيط بدرجات الحرارة خاصة في المناطق الجبلية والداخلية واحتمال ظهور خلايا ركامية رعدية منعزلة محملة بالأمطار نتيجة عدم الاستقرار في طبقات الجو. تنشط الرياح أحيانا لحدود ال50 كلم/س. الإثنين: غائم جزئيا إلى غائم مع انخفاض بدرجات الحرارة والتي تبقى دون معدلاتها الموسمية كما تنشط الرياح أحيانا مع بقاء الأجواء مهيئة لتساقط أمطار في الفترة الصباحية والمسائية. كما يتشكل الضباب على المرتفعات. الثلاثاء: غائم جزئيا مع انخفاض بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات ويتوقع تساقط أمطار خفيفة متفرقة أحيانا خاصة شمال البلاد خلال الفترة الصباحية. كما يسجل ارتفاع في موج البحر جنوب البلاد. الأربعاء: غائم جزئيا إلى غائم بسحب مرتفعة مع بداية ارتفاع محدود بدرجات الحرارة القصوى.

– درجات الحرارة المتوقعة: على الساحل من 19 إلى 31 درجة، فوق الجبال من 13 إلى 23 درجة، في الداخل من 12 إلى 28 درجة.

– الرياح السطحية: شمالية غربية إلى جنوبية غربية، ناشطة سرعتها بين 15 و45 كم/ساعة.

– الانقشاع: جيد إجمالا.

– الرطوبة النسبية على الساحل: بين 50 و70 % .

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام