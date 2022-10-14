المفوضية الأوروبية تعلق على مسألة تأسيس مركز غاز روسي في تركيا

علقت المفوضية الأوروبية على المناقشات الجارية بين روسيا وتركيا بشأن إنشاء مركز للغاز في تركيا، بهدف إمداد دول الاتحاد الأوروبي بالغاز الروسي عبر الأراضي التركية.

وأفاد المتحدث باسم المفوضية الأوروبية تيم ماكفي في إفادة صحفية اليوم الجمعة، بأن الاتحاد الأوروبي يسعى لتقليل الاعتماد على “الوقود الأزرق” الروسي في أقرب وقت ممكن.

وقبل ذلك صرح الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، بأنه أعطى مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تعليمات من أجل الشروع في الأعمال المشتركة لبدء العمل بإنشاء “المركز الدولي لتوزيع الغاز في تركيا”.

وأشار أردوغان إلى إنه سيتم إنشاء المركز الدولي للغاز في أقرب وقت ممكن، وقال”أنسب مكان له هو الجزء الأوروبي من البلاد”، وأضاف: “لدينا في منطقة تراكيا مركز وطني لتوزيع الغاز.. والآن سيصبح مركزا عالميا”.

وخلال الأسبوع الجاري، أعلن الرئيس الروسي، في كلمة في الجلسة العامة في منتدى “أسبوع الطاقة الروسي”، بأن روسيا يمكن أن تضخ كميات الغاز التي خسرتها أوروبا جراء تضرر أنابيب “السيل الشمالي” إلى الدول الأوروبية عبر تركيا من خلال إنشاء “مركز غاز”. ووفقا له فإن هذا المقترح يتمتع بجدوى اقتصادية ومستوى أمن عال.

المصدر: موقع المنار + وكالة نوفوستي الروسيية