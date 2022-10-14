لجنة متعاقدي الأساسي : للاسراع بدفع مستحقات الفصل الثالث عن العام الماضي والمتأخرات المالية للحوافز – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
October 14 2022 - 00:20

لجنة متعاقدي الأساسي : للاسراع بدفع مستحقات الفصل الثالث عن العام الماضي والمتأخرات المالية للحوافز

منذ 3 ساعة 13 October، 2022
اخبار
لبنان

حيت لجنة المتعاقدين في التعليم الأساسي الرسمي في لبنان، في بيان اليوم، “الاساتذة المتعاقدين بانطلاقة العام الدراسي الحالي”، وتوجهت لـ “المعنيين في وزارة التربية بالاسراع في دفع مستحقات الفصل الثالث عن العام الماضي، ودفع كل المتأخرات المالية للحوافز (٩٠$)  والدورة الصيفية ودفع المستحقات المالية للزملاء المستعان بهم، صباحي ومسائي، كي لا يضطر الاساتذة الى التوقف القسري نظرا للضائقة المالية التي يمرون بها، وارتفاع تكاليف بدل النقل”.

وشكرت اللجنة وزير التربية في حكومة تصريف الاعمال عباس الحلبي على “مساعيه وجهوده في تأمين الحوافز المالية”، متمنية عليه “العمل على إصدار تعميم اجر الساعة الجديد وآلية توزيع الحوافز المادية (١٣٠$) شهريا، وتجديد مرسوم بدل النقل عن العام الحالي، وتوقيع عقود الاساتذة المتعاقدين عن العام الحالي”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

التعليقات

ذات صلة

اخبار

لجنة متعاقدي الأساسي: اضراب روابط التعليم الرسمي تزامنا مع جلسة انتخاب رئيس البرلمان غدا لا يغني من جوع

أصدرت  اللجنة الفاعلة للاساتذة المتعاقدين في التعليم الأساسي الرسمي بيانا، لفتت فيه الى أنه “بعد ان دعت روابط التعليم الرسمي الى اضراب في المدارس والثانويات والمعاهد الرسمية يوم الثلاثاء ٣١ ايار والاعتصام اثناء انعقاد جلسة المجلس النيابي بحجة ان هذا التحرك سيكون ضد سلبهم حقوقهم من قبل وزارة التربية. يهم ...