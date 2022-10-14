لجنة متعاقدي الأساسي : للاسراع بدفع مستحقات الفصل الثالث عن العام الماضي والمتأخرات المالية للحوافز

حيت لجنة المتعاقدين في التعليم الأساسي الرسمي في لبنان، في بيان اليوم، “الاساتذة المتعاقدين بانطلاقة العام الدراسي الحالي”، وتوجهت لـ “المعنيين في وزارة التربية بالاسراع في دفع مستحقات الفصل الثالث عن العام الماضي، ودفع كل المتأخرات المالية للحوافز (٩٠$) والدورة الصيفية ودفع المستحقات المالية للزملاء المستعان بهم، صباحي ومسائي، كي لا يضطر الاساتذة الى التوقف القسري نظرا للضائقة المالية التي يمرون بها، وارتفاع تكاليف بدل النقل”.

وشكرت اللجنة وزير التربية في حكومة تصريف الاعمال عباس الحلبي على “مساعيه وجهوده في تأمين الحوافز المالية”، متمنية عليه “العمل على إصدار تعميم اجر الساعة الجديد وآلية توزيع الحوافز المادية (١٣٠$) شهريا، وتجديد مرسوم بدل النقل عن العام الحالي، وتوقيع عقود الاساتذة المتعاقدين عن العام الحالي”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام