الرئيس اللبناني العماد ميشال عون يعلن الموافقة على اعتماد الصيغة النهائية التي أعدها المندوب الأميركي لترسيم الحدود البحرية الجنوبية – موقع قناة المنار – لبنان
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October 13 2022 - 20:26

الرئيس اللبناني العماد ميشال عون يعلن الموافقة على اعتماد الصيغة النهائية التي أعدها المندوب الأميركي لترسيم الحدود البحرية الجنوبية

منذ 18 mins 13 October، 2022
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