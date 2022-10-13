رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي يهنئ عبد اللطيف رشيد بفوزه برئاسة البلاد بعد تصويت البرلمان – موقع قناة المنار – لبنان
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October 13 2022 - 20:24

رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي يهنئ عبد اللطيف رشيد بفوزه برئاسة البلاد بعد تصويت البرلمان

منذ 2 ساعة 13 October، 2022
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