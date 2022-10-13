رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي يهنئ عبد اللطيف رشيد بفوزه برئاسة البلاد بعد تصويت البرلمان – موقع قناة المنار – لبنان
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October 13 2022 - 20:24
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اللواء ابراهيم: يجب ان ننتخب الرئيس ضمن المهلة الدستورية وقبل 31 الشهر الجاري وان يكون رئيسا توافقيا
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رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي يهنئ عبد اللطيف رشيد بفوزه برئاسة البلاد بعد تصويت البرلمان
منذ 2 ساعة
13 October، 2022
الانتخابات الرئاسية
العراق
عبداللطيف رشيد
مصطفى الكاظمي
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