بانوراما اليوم| الكوليرا يهدد لبنان؟ وباء وبنى مترهلة

– سجلت أول إصابة بالكوليرا في عكار شمال لبنان لتكون أول حالة منذ 29 عاماً وقالت وزارة الصحة العامة إن مصدرها جاء عبر الحدود من سوريا

– الحالة سُجلت في الخامس من الشهر الجاري لكن العداد ارتفع إلى 14 إصابة بوباء الكوليرا حتى اليوم وفق أرقام وزارة الصحة العامة اللبنانية

– الكوليرا عدوى معوية حادة تنشأ بسبب تناول طعام أو ماء ملوثان ببكتيريا الضمة الكوليرية Vibria Cholerae وفترة حضانتها بين يومين و5 أيام

– الناس الأكثر تعرضاً لها هم ذوو المناعة الضعيفة والأطفال والمسنون ويمكن للمرض أن يؤدي إلى الوفاة نتيجة التجفاف الشديد

– وزارة الصحة العامة أوصت بغسل اليدين بالماء والصابون على نحو منتظم قبل تحضير الأطعمة أو تناولها وبعد استعمال المرحاض

– كما ناشدت الوزارة المواطنين بالحفاظ على النظافة الشخصية ونظافة الأغذية وطهي الطعام بشكل جيد جداً وتناوله مباشرة بعد طهيه

– رُصدت الحالات الأولى في مناطق سكنية من شمال لبنان تعاني شحّاً في مياه الشرب وتنعدم فيها شبكات الصرف الصحي

– تشكل أزمة لبنان الاقتصادية عاملاً رئيسياً في عودة الوباء مع انقطاع الكهرباء عن محطات نقل المياه النظيفة أو تكرير المبتذلة وتراجع أداء القطاع الصحي

– وبحسب منظمة الصحة العالمية فإن لبنان يتأثر بحكم الجوار مع تفشي الوباء في سوريا حيث أودى بحياة العشرات وخاصة في المخيمات المكتظة بالنازحين

– وسجلت وزارة الصحة العامة السورية 39 وفاة معظمها ناتج عن “التأخر في طلب المشورة الطبية المبكرة أو لأشخاص يعانون من أمراض مزمنة”