السيد ابراهيم امين السيد: الاسرائيليون يعتقدون انه لولا المقاومة لا يستطيع لبنان امتلاك ثروته النفطية – موقع قناة المنار – لبنان
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October 10 2022 - 20:04

السيد ابراهيم امين السيد: الاسرائيليون يعتقدون انه لولا المقاومة لا يستطيع لبنان امتلاك ثروته النفطية

منذ 1 ساعة 10 October، 2022
لبنان

اكد رئيس المجلس السياسي في حزب الله السيد ابراهيم امين السيد اننا وصلنا الى اليوم الذي باتت فيه اميركا لا يثق فيها احد حتى حلفاؤها.
وفي كلمته خلال اللقاء العلمائي السنوي الذي اقامه مركز الامام الخميني الثقافي في بعلبك في رحاب ذكرى ولادة الرسول الاكرم محمد صلى الله عليه وآله وسلم واسبوع الوحدة الاسلامية، شدد السيد على ان العدو الصهيوني اعترف بان المقاومة هي التي ستُحصل حقوق لبنان النفطية فيما بعض اللبنانيين ينكرون عليها ذلك. واضاف: الاسرائيليون يعتقدون انه لولا المقاومة في لبنان لا يستطيع لبنان ان يمتلك ثروته النفطية.

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