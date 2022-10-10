قاسم هاشم عن زيادة تعرفة الكهرباء: لا يجوز ان يتزامن الظلم والظلمة

رأى عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب قاسم هاشم أن “قرار شركة كهرباء لبنان زيادة التعرفة قد يكون ضروريا بعد انهيار سعر الليرة وارتفاع سعر النفط، رغم الظروف الاقتصادية والمالية التي اصابت اللبنانيين”، ووتابع “لكن لا بد من أن يرى اللبنانيون ومضة ضوء من تغذية التيار الكهربائي، فلا يجوز ان يتزامن الظلم والظلمة”.

وأضاف هاشم الاثنين “قد يكون تعديل السعر أمرا محتما ومقبولا من الناس، لكن ما هو غير طبيعي ان يتم اعتماد السعر المرتفع بالعودة الى شهر حزيران، ليتم جباية كمية اضافية من المال اذا حصلت وهذا غير خارج المنطق ولا احد يرفض التعديل المطلوب في سعر الكيلوواط”، وأكد ان “المطلوب اولا زيادة ساعات التغذية بدل غيابها التام ودون مفعول رجعي من تاريخ القرار فحتى القوانين لا تقر بمفعول رجعي، فمن يفتي ويقر مثل هذه القرارات”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام