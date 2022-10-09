الشيخ القطان: قوة الأمة تتمثل بوحدتها

أحيت جمعية “قولنا والعمل” ذكرى المولد النبوي الشريف وأسبوع الوحدة الإسلامية، بمهرجان حاشد في بر الياس، حضره رئيس الجمعية الشيخ أحمد القطان، مسؤول حزب الله في منطقة البقاع حسين النمر، ممثل سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية المستشار الثقافي للجمهورية الإسلامية الإيرانية في لبنان السيد كميل باقر، رئيس مجلس الأمناء في تجمع العلماء المسلمين الشيخ غازي حنينة وشخصيات وفاعليات.

وألقى النمر كلمة رأى فيها أنه “يجب أن تتوحد الأمة على القضايا الكبرى في حياتها، وهل هناك قضية أكبر وأعظم وأشمل وأفضل من القضية الفلسطينية، فيجب أن تتوحد الأمة خلف فلسطين ويجب أن يدرك المسلمون أن فلسطين تموت في كل يوم ويجب أن يعرفوا أن إنقاذ فلسطين هو في توحدهم وقوتهم”.

من جهته، قال الشيخ القطان “رسالتنا لكل العالم الإسلامي والعربي: توحدوا والرسالة المتجددة للعلماء هي التي نؤكد من خلالها على وجوب صون الوحدة الإسلامية”، وتابع “كما نؤكد على الوحدة الوطنية مع الطوائف الأخرى، نشدد على الوحدة الإسلامية لأن قوة الأمة تتمثل بوحدتها، فلا أحد يكذب علينا ويقول أن الخلاف بين المسلمين خلاف مذهبي بين السنة والشيعة، ونحن نقول لا، فالخلاف في السياسة”، وأكد “نحن أمة واحدة وديننا واحد وقرآننا واحد وقبلتنا واحدة، ولكن أراد البعض أن يفرقنا من خلال السياسة، لذلك رسالتنا اليوم في مناسبة المولد النبوي وأسبوع الوحدة الإسلامية أن نتوحد على المشتركات وأن نتفق على ما اتفقنا عليه، وسنبقى كمسلمين سنة وشيعة شوكة في حلوق أعداء الإسلام وأعداء الوحدة الإسلامية”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام