الهلال الأحمر الفلسطيني: قوات الاحتلال الإسرائيلي تمنع طواقم الإسعاف من الدخول لمنطقتي شعفاط وعناتا – موقع قناة المنار – لبنان
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October 9 2022 - 13:56

الهلال الأحمر الفلسطيني: قوات الاحتلال الإسرائيلي تمنع طواقم الإسعاف من الدخول لمنطقتي شعفاط وعناتا

منذ 4 ساعة 9 October، 2022
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