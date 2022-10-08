قائد أنصار الله في كلمة بمناسبة المولد النبوي الشريف: لوقف العدوان ورفع الحصار وإنهاء الاحتلال ومعالجة ملفات الحرب

دعا قائد أنصار الله السيد عبد الملك الحوثي تحالف العدوان على اليمن “لوقف العدوان ورفع الحصار وإنهاء الاحتلال ومعالجة ملفات الحرب”.

وفي كلمة له، أمام حشود عمّت سبعاً وعشرين محافظة بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، دعا السيد “شعبنا العزيز لمواصلة التصدي للعدوان طالما استمر، باعتبار هذا التصدي جهاداً مقدساً، بالتوكل على الله والثقة بنصره”. هذا وأكد السيد عبد الملك على “موقفنا المبدئي القرآني تجاه قضايا أمتنا الإسلامية، وعلى رأسها القضية الفلسطينية والمسجد الأقصى”، مضيفاً أن “التطبيع خيانة لله ورسول والمسلمين ونفاقٌ واضح بلا شك”.

المصدر: موقع المنار