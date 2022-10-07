“تجمع العلماء”: التهديدات الصهيونية هي مجرد قرع لطبول فارغة

دعا “تجمع العلماء المسلمين” في لبنان في بيان له الجمعة “الدولة اللبنانية للتمسك بمواقفها بخصوص التعديلات على المشروع الذي قدمه الوسيط الأمريكي عاموس هوكشتاين وأن لا تأبه بالتهديدات الصهيونية فهي مجرد قرع لطبول فارغة، وهذا العدو أضعف من أن يخوض حرباً وهو إن أراد خوضها فنحن لدينا من القوة ما يؤهلنا للانتصار فيها”.

وطالب التجمع “كلا من فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ودولة رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي لعقد اجتماع سريع ودراسة التشكيلة المناسبة للحكومة كي تتولى إدارة البلد في الفترة المقبلة ويحذر التجمع من التهاون في هذا الأمر فالبلد لا يتحمل أزمة دستورية تضاف إلى الأزمات الكبرى التي يُعاني منها”.

ودعا التجمع “النواب الكرام للتوافق فيما بينهم حول اسم رئيس للجمهورية يكون مقبولاً من الأغلبية النيابية ويتمتع بالقوة التي تؤهله لمواجهة الأزمات التي تمر بها البلاد والاستقلالية التي تدفعه للدفاع عن سيادة الوطن وحفظ ثرواته وتقديم المصلحة الوطنية العليا على أي مصالح أخرى وعدم الإذعان للضغوط الدولية خاصة التي تصدر عن الولايات المتحدة الأمريكية”.

من جهة ثانية، حيا التجمع “الشعب الفلسطيني البطل الذي لبى بالآلاف نداء “الفجر العظيم” اليوم الجمعة للصلاة في المسجدين الأقصى والإبراهيمي”، ودعا “للاستمرار في مواجهة التعديات الصهيونية على حقوق الفلسطينيين ومصادرة الأراضي لصالح بناء مستعمرات صهيونية جديدة عليها”.

المصدر: بريد الموقع