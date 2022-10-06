حب الله عرض مع مدير مؤسسة القدس المستجدات وتأكيد أن ما يحصل هو عدوان تصفوي لهوية المسجد الأقص

استقبل مسؤول العلاقات الفلسطينية في حزب الله النائب السابق حسن حب الله مدير مؤسسة القدس الدولية في لبنان ياسين حمود على رأس وفد، بحضور معاون مسؤول العلاقات الفلسطينية الشيخ عطالله حمود، وتم البحث في آخر المستجدات على الساحتين المحلية والإقليمية.

وأفاد بيان لحزب الله أن “اللقاء وجه نداء إلى الشعوب العربية والإسلامية للوقوف بوجه مشروع التقسيم الزماني والمكاني الصهيوني للمسجد الأقصى الذي يتعرّض للحصار والعدوان منذ احتلاله عام 1967 عبر فرض كامل الطقوس التوراتية فيه وكأنه بات المعبد المزعوم. ورأى اللقاء أنّ المسجد الأقصى يمر بمرحلة مفصلية من تصفية هويته بفرض الطقوس التوراتية فيه، مشيرًا إلى أنّ مئات المتطرفين اقتحموه وأدوا فيه طقوسًاً توراتية بشكل أو بآخر في ظل حماية الشرطة للمستوطنين”.

ولفت البيان الى أن “اللقاء اعتبر أن ما يحصل هو عدوان تصفوي لهوية المسجد الأقصى، داعيا الى استنهاض الشرفاء والأحرار في العالمين العربي والإسلامي، كما وجّه نداءه إلى المرابطين والمقدسيين وفلسطينيي الداخل والضفة الغربية، إلى المقاومة، من أجل الدفاع عن الأقصى. من جهته أكد حبّ الله بأنّ المرابطين من القدس والضفة والـ ٤٨ يشكلون عنوان عزة وصمود الأمة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام