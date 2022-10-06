بيسكوف: بوتين لا يعتزم المشاركة في مؤتمر المناخ المزمع عقده الشهر القادم في مصر

أكد المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الخميس، أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، لا يعتزم المشاركة في مؤتمر المناخ، الذي ستستضيفه مصر في تشرين الثاني/نوفمبر.

وقال بيسكوف للصحفيين، ردًا على سؤال حول ما إذا كان الرئيس الروسي يعتزم المشاركة في مؤتمر المناخ، في تشرين الثاني/نوفمبر: “الرئيس لا يخطط لذلك”.

هذا وسيعقد مؤتمر المناخ في مدينة شرم الشيخ المصرية، في الفترة من 6 إلى 18 تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.

ويعمل مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي 2022 على تقدم المحادثات العالمية بشأن المناخ، وتعبئة العمل، وإتاحة فرصة هامة للنظر في آثار تغير المناخ.

المصدر: وكالة سبوتنيك