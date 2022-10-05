جمعية الإمام المنتظر (عج) العالمية تحيي ذكرى شهادة الإمام الحسن العسكري (ع)

عقدت جمعية “الإمام المنتظر (عج) العالمية” لقاء اليوم الموعود الفكري الـ165 بالتعاون مع العتبة الرضوية المقدسة ومؤسسة عاشوراء الدولية، بمناسبة ذكرى شهادة الإمام الحسن العسكري عليه السلام وعيد تتويج الإمام الحجة (عج) بتاج الولاية ويوم تأسيس الجمعية في الذكرى السنوية الـ32 بإدارة العتبة الرضویة المقدسة من خلال خادمها الحاج عدنان بوشهري في دار الرحمة على وسائل التواصل الاجتماعي وبعض القنوات الفضائية.

واستهل اللقاء بتلاوة عطرة من القرآن الكريم للقارئ الدولي السيد عباس عثمان عضو جمعية الإمام المنتظر العالمية من مقام السيدة خولة”ع” في مدينة بعلبك، وتلا ذلك كلمة لسماحة الشيخ محمد رضا صالح مدير جامعة المصطفى (ص) مشهد المقدسة، أشار فيها إلى عظمة شخصية الإمام الحسن العسكري (ع) وفضائله، مهنئاً الأمة الإسلامية جمعاء بعيد التتويج ومباركًا للجمعية عيدها.

بدوره، أكد الحاج حبيب الله رئيس جمعية “الإمام المنتظر (عج) العالمية” أن هذه المرحلة هي المفصل بين أعداء الإمام والإمام بشكل خاص، إذ تتسارع الأحداث نحو إعلان المعركة النهائية بالأوجه التي نبأنا عنها نبينا وآله عليهم السلام، داعيًا الموالين الحقيقيين إلى شد الأحزمة لملاقاة إمامهم القادم على عجل الله فرجه لتحقيق وعد الله.