تقرير مصور | تظاهرات في مولدوفا احتجاجاً على ارتفاع أسعار الطاقة

حذرت شركة الطاقة الروسية الحكومية غازبروم مولدوفا اليوم الثلاثاء من قطع إمدادات الغاز إليها بسبب عدم سداد قيمتها. وقالت غازبروم عبر قناتها على تطبيق تليجرام: “تحتفظ غازبروم بجميع الحقوق، بما في ذلك وقف الإمدادات بالكامل، ما لم يتم الوفاء بالالتزامات المالية (لجمهورية مولدوفا) بحلول 20 تشرين الأول/ أكتوبر”.

وأوضحت الشركة أنها قد تقطع الإمدادات عن الجمهورية السوفيتية السابقة الواقعة بين أوكرانيا ورومانيا في أي وقت، بسبب الديون الكبيرة المتبقية.

وفي مطلع الشهر الجاري، خفضت غازبروم الإمدادات إلى مولدوفا من الـ 06ر8 مليون متر مكعب يوميا التي تم طلبها إلى 7ر5 مليون، مشيرة إلى مشكلات في النقل عبر أوكرانيا.

ووفقا لغازبروم، فإن مولدوفا، التي أصبحت مرشحة رسمية لعضوية الاتحاد الأوروبي في حزيران/ يونيو 2022، عليها ديون بقيمة 709 مليون دولار، بما في ذلك الغرامات . وتعترض مولدوفا على هذه الأرقام.

واحتجاجاً على ارتفاعِ أسعارِ الطاقةِ بشكلٍ كبير عادت التظاهراتُ الى الشارعِ في مولدوفا والمحتجون يطالبون الحكومة بالاستقالة.

المصدر: المنار