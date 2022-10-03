النائب رعد: لا يمكن أن ننام ونغفل عن حقّنا، ونحن بحاجة إلى إنتخاب رئيس للجمهورية وفي المهلة الدستورية المحدّدة

أكد رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد أنّه”لا يمكن أن ننام ونغفل عن حقّنا ، ونعرف أن الصّراع مع الإسرائيلي حتى لو رُسّمت حدودنا سيبقى قائمًا”.

وقال:”طالما أنّ الإسرائيلي لا يريد أن يتنازل عن بعض النقاط المتنازع عليها في الحدود البحرية ، ونحن لا نتوقّع تبرّعًا من قبل العدوّ من أجل أن نستخرج غازنا ومن أجل أن نستثمر في مياهنا الإقليمية بل الفضل لنا ولأبنائنا المجاهدين ولبيئتنا الحاضنة في أن نستثمر ما يمكن أن نستثمره من غازنا”.

وخلال حفلٍ تأبينيّ أقامه حزب الله في بلدة كوثرية السيّاد لفقيد الجهاد والمقاومة أحمد موسى بمشاركة شخصيات وفعاليات رأى رعد أنّ الأزمات التي نمرّ بها تحتاج إلى روحيّة العطاء والإقدام والمبادرة والهمّة العالية والبصيرة والتخلّي عن المكتسبات الخاصة لمصلحة النفع العام ..

وأضاف :” نحن الآن بحاجة لإنتخاب رئيسٍ للجمهورية وفي المهلة الدستورية المحدّدة لكن ماذا نفعل إذا كان الإنقسام بين القوى السياسية ، وربما هذا الإنقسام يؤخر إنتخاب رئيس للجمهورية عن المهلة الدستورية”.

وسأل رعد”هل نترك البلد لحكومة تصريف الأعمال ؟ البلد يحتاج إلى حكومةٍ كاملة المواصفات من أجل أن تدير شؤون الناس وترعى مصالحهم وتحفظ حقوقهم وتوفّر الأمن والإستقرار وتتحمّل مسؤولية ذلك”.

وأضاف” هذا الأمر مطلوب وليس من أجل تأخير إنتخاب رئيس للجمهورية بل المطلوب من أجل تحقيق الإستقرار وضمان تحقيقه ، والإحتياط لأيّ تغيير قد يحصل ونحن لا نرغب فيها على الإطلاق”.

وختم رعد”حن لا نتصرّف بردود فعلٍ تجاه ما يتصرّف به الآخرون بل نتصرّف وفق قناعاتنا وقيمنا وتجاه مصالح شعبنا وبلدنا”.

المصدر: موقع المنار