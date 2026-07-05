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تقارير مصورة
“واقعة الطف”.. مسرحية تُجسّد قصة عاشوراء في شمسطار وسط حضورٍ مميز
لبنان
05-07-2026 17:35 مساءً
المصدر:
موقع المنار
اخبار لبنان
العدو الاسرائيلي
حزب الله
شمسطار
لبنان
واقعة الطف
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