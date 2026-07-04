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   04 07 2026   
   19 محرم 1448   
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    الإعلام الحربي اليمني ينشر ..جاهزون لكل الخيارات

    المصدر: الإعلام الحربي اليمني