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    النائب ابراهيم الموسوي: اتفاق الإطار يمسّ جوهر المادة 49 من الدستور اللبناني فكيف سيكمل العهد سنواته الدستورية؟

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