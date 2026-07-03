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    لبنان

    الرئيس بري عرض والوزير ناصر الدين لواقع القطاع الصحي وبحث مع الوزير مرقص شؤونا وطنية وإعلامية واستقبل قائد الجيش

      استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة ، وزير الصحة الدكتور راكان ناصر الدين حيث جرى عرض لآخر المستجدات السياسية والأوضاع العامة لا سيما أوضاع القطاع الصحي والاستشفائي بشكل عام وفي الجنوب بشكل خاص وذلك على ضوء الجولة التفقدية التي قام بها مؤخرا وزير الصحة على المستشفيات في محافظتي الجنوب والنبطية .

      واستقبل بري وزير الاعلام المحامي د. بول مرقص وبحث معه في المستجدات السياسية والاوضاع العامة وشؤوناً إعلامية.

      وعرض الرئيس بري مع قائد الجيش العماد رودولف هيكل ، لآخر المستجدات لاسيما الامنية منها على ضوء مواصلة اسرائيل إعتداءاتها وخرقها لوقف اطلاق النار، اضافة الى أوضاع المؤسسة العسكرية .

      المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

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