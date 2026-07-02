العلامة الخطيب غادر إلى طهران للمشاركة في تشييع السيد الخامنئي

غادر نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى العلامة الشيخ علي الخطيب بعد ظهر اليوم إلى طهران مع وفد من المجلس الشيعي، للمشاركة في فعاليات تشييع المرشد الأعلى السابق للجمهورية الإسلامية الإيرانية السيد علي الخامنئي ،والتي ستبدأ غدا الجمعة في طهران .

وكان في وداعه والوفد المرافق في مطار رفيق الحريري الدولي القائم بأعمال السفارة الايرانية في بيروت السيد توفيق الصمدي وعدد من العلماء وموظفي المجلس الشيعي .

ويضم الوفد المرافق للعلامة الخطيب كلا من مفتي صور وجبل عامل الشيخ حسن عبد الله ،القاضي الجعفري لمنطقة بعلبك الهرمل الشيخ مهدي اليحفوفي،أمين سر المجلس الشيعي السيد عبد السلام شكر ،المستشار الإعلامي لرئاسة المجلس الأستاذ واصف عواضة ،والسيدين محمد مشيمش ومحمد شعيب.

ومن المنتظر أن يجري العلامة الخطيب لقاءات مع عدد من المراجع وأركان الحوزات العلمية والوفود المشاركة في المناسبة ،تتناول آخر التطورات في لبنان والمنطقة وآفاق المرحلة المقبلة. كما يعرّج في طريق العودة إلى العراق لزيارة النجف وكربلاء وإجراء اتصالات مع عدد من المرجعيات الروحية.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام