الخميس
02 07 2026
17 محرم 1448
بيروت 17:11
Ar
En
Fr
Es
لبنان
العالم
عربي واقليمي
دولي
نشرات الأخبار
البرامج
خطاب الأمين
السيد نصرالله
رياضة
إقتصاد
منوعات
الصحف
المزيد
البث المباشر
الخميس
17 محرم 1448
الإمساك
03:49
صلاة الصبح
04:01
الشروق
05:31
الظهر
12:42
العصر
16:27
المغرب
20:13
العشاء
21:16
منتصف الليل
23:57
إمساكيات باقي المناطق
مواقيت الصلاة
بحث
الرئيسية
لبنان
نشرات الأخبار
البرامج
خطاب الأمين
السيد نصر الله
رياضة
منوعات
الصحف
عربي واقليمي
دولي
المزيد
فيديو
اللغة
ع
En
Fr
Es
مواقيت الصلاة
الاشتراك للحصول على ملخص أسبوعي على بريدك
اشتراك
آخر الأخبار
خطاب الأمين
لبنان
إقليمي ودولي
العدو
اقتصاد
نشرات الأخبار
نشرة أخبار 19:30
نشرة محليات
نشرة أخبار 23:30
نشرة أخبار 15:30
نشرة أخبار 11:30
البرامج
كلمات السيد حسن نصرالله
برامج عامة
برامج سياسية
وثائقيات
أفلام ومسلسلات
منوعات
فيديو
صحة وبئية
بيئة ومنوعات
تكنولوجيا
ثقافي وديني
رياضة
كرة قدم
كرة سلة
تنس
كأس العالم
رياضات مختلفة
مواقع وخدمات
English
Français
Español
واتس اب المنار
مواقيت الصلاة
القناة
ترددات البث
من نحن
إتصل بنا
المواقع
الإنكليزي
الفرنسي
الأسباني
الاشتراك للحصول على ملخص أسبوعي على بريدك
اشتراك
عاجل
مدير الإسعاف والطوارئ في وزارة الصحة السورية: 4 قتلى و10 مصابين في الانفجار الذي وقع بدمشق
02-07-2026 16:08 مساءً
مواضيع ذات صلة
وزير الصحة سأل: بأي حق يُعطى الاسرائيلي هذا الاطار؟ كيف نتخلى عن حقوقنا؟ عن أرضنا؟ كيف نتخلى عن مقاضاة إسرائيل التي قتلت ١٣٥ مسعفا؟
17:01
مراسلنا هاشم السيد حسن في الجنوب يرصد آخر المستجدات على الحدود اللبنانية
17:00
معلومات المنار: الوزراء ركان ناصرالدين ومحمد حيدر وتمارا الزين اكدوا خلال جلسة الحكومة انّهم ضد التفاوض المباشر وضد اتفاق الاطار
16:57