تقارير مصورة

إسقاط المساعدات جوّاً إلى غزة “مسرحية باهظة”… وشهادات توثق جرائم الاحتلال في نقاط التوزيع

وصفت وكالات دولية وأممية عمليات إسقاط المساعدات الغذائية جوّاً في قطاع غزة بأنها “باهظة التكلفة، غير فعّالة، ولا تلبّي أدنى احتياجات السكان”، معتبرة أنها لا تسهم في الحدّ من المجاعة التي تفتك بعشرات الآلاف من المدنيين المحاصرين، بل إنها قد تشكّل خطراً مميتاً على من يسعى خلفها.

وفي تقرير وثائقي مصور، وثّق المصور الفلسطيني محمود الصالحي رحلة “الموت من أجل الطعام”، التي يخوضها عشرات الآلاف من أهالي غزة يومياً، في محاولة محفوفة بالمخاطر للوصول إلى نقاط توزيع المساعدات. هذه النقاط، التي يدّعي الاحتلال الإسرائيلي أنه يسهّل وصول الإغاثة من خلالها، تحوّلت إلى “مصائد موت” يُخيّر فيها الفلسطيني بين الجوع أو الرصاص.

ووفق شهادات ميدانية، فقد استشهد أكثر من 1050 فلسطينيًا خلال محاولتهم الحصول على الغذاء من مناطق التوزيع، فيما تنقل شهادات لجنود أميركيين شاركوا في دعم عمليات الإغاثة مشاهد مروّعة من الواقع.

يقول جندي أميركي خدم في نقطة توزيع تابعة لمؤسسة “الإغاثة الإنسانية العالمية” في غزة: “أمير، طفلٌ نحيلٌ حافي القدمين، سار 12 كيلومترًا تحت الشمس ليصل إلى نقطة التوزيع. لم يحصل سوى على حفنة من الأرز والعدس من الأرض. وبعد دقائق، وبينما كان يغادر مع بقية المدنيين، أطلق جيش الاحتلال الغاز والرصاص، فقُتل أمير على الفور”.

مدير وكالة الأونروا، فيليب لازاريني، أكد في تصريحات صحافية أن “عمليات إنزال الطعام جوًا باهظة الكلفة، غير فعالة، وقد تودي بحياة المدنيين الجائعين إذا سارت الأمور بشكل خاطئ”. وأضاف: “الإنزال الجوي ليس حلًا، بل هو تشتيت للانتباه وتمويه. الجوع الذي تسبّب فيه البشر لا يُعالج إلا بإرادة سياسية حقيقية”.

من جهته، قال سياران دونيلي، من لجنة الإنقاذ الدولية: “إسقاط المساعدات جواً لن يكون قادراً على تلبية حجم أو نوعية المساعدات المطلوبة إطلاقاً. الإنزال الجوي لا يُعدّ بديلاً عن إيصال المساعدات براً”.

وفي السياق ذاته، وصفت وسائل إعلام غربية ومنظمات حقوقية كبرى، عمليات المساعدات إلى غزة بأنها “خدعة دعائية تخفي وراءها تواطؤاً دولياً وسط حصار منظّم، من دون أي أثر فعلي في التخفيف من حجم الأزمة أو ضمان وصول المساعدات إلى مستحقّيها”.

ورأى مراقبون أن هذه العمليات تُستخدم لتلميع صورة الدول الداعمة للاحتلال، بينما يتواصل الجوع والإبادة الجماعية الممنهجة بحق السكان المدنيين في قطاع غزة، في ظل صمت دولي وتواطؤ إقليمي مكشوف.

تقرير: نرجس الحاج حسن الديراني

المصدر: موقع المنار