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   16 محرم 1448   
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    غريب آبادي التقى برئيس الوزراء القطري وتم بحث تسريع تنفيذ بنود مذكرة التفاهم لا سيما فيما يتعلق بلبنان

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