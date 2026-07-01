فرعية لجنة الدفاع المكلفة بدرس تحديث قانون البلديات طلبت آراء الكتل حول مواد المجالس البلدية و أجلت البحث في بلدية بيروت

عقدت اللجنة النيابية الفرعية المنبثقة عن لجنة الدفاع الوطني والمكلفة بدرس تحديث قانون البلديات جلسة بعد ظهر اليوم في المجلس النيابي برئاسة النائب جهاد الصمد وحضور الاعضاء .

وصدر عن اللجنة بعد الجلسة البيان التالي : “بعد التداول والنقاش تم الاتفاق على ما يلي : الطلب من اعضاء اللجنة الفرعية موافاة اللجنة بارائهما واراء الكتل التي ينتمون اليها حول المواد 9, 10 و11 في قانون البلديات والمتعلقة بأعضاء المجلس البلدي ومدة ولايته والنظام الانتخابي

اما بالنسبة لبلدية بيروت فهناك اقتراحات قوانين موجودة لدى الامانة العامة لمجلس النواب، فتم ترك هذا الموضوع إلى حين البت بهذه الاقتراحات”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام