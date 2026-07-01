شرطة العدو تزعم إحباط عملية طعن في اللد

قالت القناة الـ12 الإسرائيلية إن “قوات الشرطة أطلقت النار على شخص في مدينة اللد حاول طعن شرطي إسرائيلي”، حسب قول القناة.

وأضافت القناة أن منفذ العملية -الذي يُعتقد أنه عربي غير مقيم في الأراضي الفلسطينية المحتلة– حاول طعن شرطي من وحدة “اليسام”، وهي وحدة خاصة تابعة لشرطة الحدود الإسرائيلية، لكن عناصر الشرطة أطلقت عليه النار مما أدى إلى مقتله.

ونقلت إذاعة جيش الاحتلال عن مصدر في الشرطة الإسرائيلية قوله “أطلقنا النار على شخص حاول طعن أحد عناصرنا دون وقوع إصابات في صفوف قواتنا”.

وأضاف المصدر أن دورية أمنية اشتبهت بشخص يحمل سكيناً وطلبت منه التوقف، إلا أنه فرّ هارباً وحاول مهاجمة عناصرها، مما دفعهم إلى تحييده على الفور، على حد قوله.

ونشرت وسائل إعلام العدو تسجيلا من مكان عملية الطعن في اللد، يظهر قوات إسرائيلية تحيط بما يبدو أنها جثمان الشهيد منفذ العملية.

يأتي ذلك في ظل تصعيد متواصل للعدوان على الضفة الغربية المحتلة عبر الجيش والمستوطنين منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، أسفر عن استشهاد أكثر من 1173 فلسطينيا، وإصابة الآلاف، واعتقال قرابة 23 ألفا.

المصدر: إعلام العدو