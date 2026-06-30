قاليباف: الحرب كانت شاملة.. ونعمل على تثبيت تنفيذ تفاهم إنهاء الحرب في لبنان

قال رئيس مجلس الشورى الإيراني، محمد باقر قاليباف، إن “إيران خاضت حربًا اتسمت باتساع رقعتها الجغرافية وشموليتها”، مشيرًا إلى أن مساحة إيران الكبيرة، إلى جانب طبيعة المواجهة، جعلت منها “حربًا شاملة بكل المقاييس”.

وأضاف قاليباف في مقابلة تلفزيونية، أن “جبهة المقاومة” تمتد على نطاق جغرافي واسع، من جنوب لبنان إلى اليمن والعراق، ما يعكس اتساع مسرح المواجهة.

وفي ما يتعلق بلبنان، أوضح قاليباف أن المادة الأولى من مذكرة التفاهم تنص على تعهد وضمان الولايات المتحدة بإنهاء الحرب في لبنان، وعودة السكان إلى مناطقهم، وترسيخ سيادة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها، معتبرًا أن ذلك يمثل “انتصارًا كبيرًا”، مؤكدًا أن “العمل جارٍ حاليًا لضمان التنفيذ الكامل لهذا التفاهم”.

وتطرق قاليباف إلى الوضع في منطقة الخليج، مشيرًا إلى أن “التوترات الحالية داخل الأراضي الإيرانية محدودة، وأن بعض الأحداث تقع بين الحين والآخر، ولا سيما خلال ساعات الليل”.

وأضاف أن هناك محاولات لعدم الالتزام بالترتيبات المتفق عليها بشأن الملاحة في مضيق هرمز، عبر اتخاذ إجراءات خارج إطار التفاهمات، مؤكدًا أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية ملتزمة بأن تتم حركة العبور والملاحة في مضيق هرمز وفقًا لما نصت عليه تلك التفاهمات.

المصدر: يونيوز